Американские политики сами своей агрессивной политикой вынудили Россию встать на защиту своей безопасности, и теперь Вашингтону некого винить в том, что РФ и Китай разрушили планы США и подписали НАТО смертный приговор.

С таким заявлением в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» высказал политолог Сергей Михеев, комментируя совместное заявление лидеров России и Китая против дальнейшего расширения Североатлантического военного блока, которое было подписано в Пекине 4 февраля.

После того, как президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением, в представительство КНР в Евросоюзе обнародовало дополнительное обращение, в котором говорится, что Альянс так и не отказался от идеологии холодной войны, и продолжая расширяться на восток не способствует поддержанию глобальной стабильности.

Комментируя эти заявления, Сергей Марков выразил уверенность в том, что Россия и Китай, четко обозначив НАТО как пережиток прошлого, подписали западному военному блоку смертный приговор.

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

О том, что Североатлантический Альянс является «пережитком холодной войны», прямо говорится в заявлении Пекина, напомнил Михеев. И поэтому, отмечает эксперт, совершенно очевидно, что не надо отдельно проговаривать, что и все остальное, связанное с НАТО, также является пережитком.

«Когда нам различные иностранные аналитики сообщают, что в заявлении российской и китайской сторон не было ни слова про Украину. Слушайте, какая Украина? Весь блок НАТО — пережиток, а значит, что и расширение — тоже пережиток. Все анализы с подсчетом слов, букв, с выискиванием конкретных названий — все пустое. То, что НАТО — пережиток прошлого, достаточно сильное для китайской стороны заявление. Диагноз поставлен однозначно», — подчеркнул политолог.

При этом Михеев высказал уверенность в том, что Соединенные Штаты Америки, которые сейчас называют требования России по гарантиям безопасности неприемлемыми, сами виноваты в том, что Москве и Пекину пришлось поставить ребром вопрос о прекращении расширения НАТО.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Американцы, напомнил эксперт, после распада Советского Союза на какое-то время получили абсолютную власть над миром. Но к настоящему времени Россия и Китай окрепли достаточно, чтобы мир перестал быть однополярным.

«Чем американцев с геополитической точки зрения не устраивала ситуация, сложившаяся в 90-х годах? Они имели абсолютное доминирование. У них было абсолютно все. Они имели абсолютную власть над миром. Все, что они хотели получить от этой жизни, они получили: советская система исчезла, СССР развалился, а Организация Варшавского договора перестала существовать», — напомнил Сергей Михеев.

Но американцам всего этого оказалось мало, и они зачем-то начали расширять НАТО на восток, устроили войну в Югославии, начали вмешиваться во внутренние дела стран Ближнего Востока. Таким образом Соединенные Штаты сами создали ситуацию, когда Россия почувствовала необходимость защищать свою безопасность и предъявила Вашингтону соответствующие требования.

«Теперь они возмущаются и говорят, что эти требования являются невыполнимыми. Они стали такими, потому что вы сделали мир таковым», — заключил Сергей Михеев, обращаясь к США.

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомним, требования Москвы к коллективному Западу по поводу предоставления России гарантий безопасности, были озвучены в декабре 2021 года. В числе прочего, российская сторона призвала Запад дать ей юридически заверенные гарантии того, что НАТО не станет дальше расширяться на восток, принимая в свои ряды Украину, Грузию или Молдавию.

В январе 2022 года делегация России провела переговоры на эту тему с представителями США, НАТО и ОБСЕ. При этом в США и НАТО назвали требования России неприемлемыми, но в МИД РФ заверили, что не позволят утопить переговорный процесс в словоблудии.