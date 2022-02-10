Российскую фигуристку Валиеву не отстранили от Олимпиады в Пекине

Фигуристка из России Камила Валиева вышла на тренировку на Олимпиаде в Пекине. Об этом рассказала представитель Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

Пресс-атташе уточнила, что дата вручения медалей российской команде будет определена Международным олимпийским комитетом (МОК). Со слов Ермолиной, в штабе также ожидают официального заявления оргкомитета Игр.

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК). Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», — передает ТАСС слова Еромлиной.

В Сети ранее обнародовали информацию, что фигуристка из России Камила Валиева якобы употребляла допинг перед выступлением. По данным издания Inside the Games, по этой причине и было перенесено награждение спортсменов.