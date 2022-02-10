Бывший глава МИД Украины Климкин: Макрон пытался «нагнуть» Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения Украины пытался уговорить Киев пойти на компромисс по Минским соглашениям. Об этом заявил бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин.

При этом он заявил, что Минские соглашения никогда не сработают. Однако действующий глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверил, что Макрон не пытался склонить Киев на исполнение договора на условиях Москвы.

«Макрон, конечно, хотел бы нас "нагнуть" на какие-то компромиссные вещи по минским договоренностям», — заявил Климкин в эфире телеканала «Наш».

Французский лидер посетил Киев сразу после визита в Москву. Макрон выразил уверенность, что Украина якобы готова исполнять Минские соглашения. Однако не прошло и суток после разговора двух лидеров, как официальный Киев отказался от своих слов.