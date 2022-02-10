Юрист Редин предупредил путешественников о штрафах за нарушение карантинных мер

Путешественники могут потерять значительную сумму средств за нарушение карантинных правил. Что следует помнить российским туристам, рассказал юрист Егор Редин.

После путешествия за рубеж необходимо сдать в ближайшие три дня ПЦР-тест. В поездках по России и после контакта с заболевшим COVID-19 нужно провести две недели на самоизоляции. Эта мера не распространяется на полностью привитых граждан, пишет «Прайм».

Если гражданин не будет соблюдать противоэпидемические требования, ему грозит штраф 15-40 тысяч рублей. За нарушение правил поведения в режиме ЧС положена санкция в размере 1-30 тысяч рублей. Путешествующим пешком или на автомобиле следует тщательно выбирать место для отдыха.

«Въезд на машине и даже пешая прогулка в природоохранные зоны карается штрафом. Штрафуется также подъезд к воде на автотранспорте: физлица – от 4,5 тысяч рублей, юрлица – от 200 тысяч. Плюс штраф за мытье машины в реке (1,5 – 4,5 тысячи), стирку (1,5 – 2 тысячи рублей) и за слив грязной воды в реку (1,5 – 2 тысячи)», — отметил юрист Редин.

Путешественника могут оштрафовать за курение в неположенном месте на 500-3 тысячи рублей. От вредной привычки стоит отказаться на пляжах, в заповедниках, парках и других общественных территориях.