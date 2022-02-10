Вашингтон сам загнал себя в абсурдную ситуацию, когда США, продолжая грозить России и другим странам разнообразными санкциями, в то же самое время наращивают объемы закупаемого у РФ топлива, а значит попадают в зависимость от Москвы.

Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, по словам которого, скоро США будут покрывать четверть своих потребностей в дизельном топливе за счет поставок из России.

Таким образом Америка становится все более зависимой от страны, которую Вашингтон провозглашает «противником» США на политической арене.

Эта ситуация сложилась из-за пристрастия американского руководства к введению разнообразных ограничительных мер против других государств.

В частности, американцам пришлось начать покупать больше российского дизельного топлива после того, как Вашингтон ввел санкции против Венесуэлы, являвшейся лидером среди всех поставщиков нефти в США.

«Под ту нефть настроены заводы. Сейчас американцы закупают российскую, потому что, во-первых, она имеет отличное соотношение цена-качество, а во-вторых, может стать практически идентичной с венесуэльской», — объяснил эксперт-энергетик.

ФБА «Экономика сегодня» /

При этом Юшков добавил, что американский бизнес действует, исходя только из собственных интересов и почти не обращает внимания на политику.

А американские санкции, как заявил несколько лет назад президент РФ Владимир Путин, в первую очередь наносят вред тем, кто их вводит, напомнил эксперт в заключение.