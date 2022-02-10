Fox Business: соцсеть Трампа могут запустить в марте после бета-тестирования

Запуск социальной сети Truth Social, созданной при участии бывшего президента США Дональда Трампа, ожидается к концу марта этого года. Об этом пишет телеканал Fox Business со ссылкой на источники.

В настоящий момент проходит бета-тестирование. После его завершения пользователям предоставят возможность скачать приложение и зарегистрировать в нем аккаунты. Как добавило издание, для держателей продукции Apple приложение уже доступно в App Store для предзаказа.

Причиной создания собственной соцсети Truth Social стала блокировка аккаунтов Трампа большинством сервисов после событий, произошедших 6 января 2021 года. В знак протеста уже в октябре того же года бывший президент раскрыл свои планы по разработке новой платформы.