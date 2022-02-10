Американские сенаторы попросили Байдена дать Киеву доступ к разведданным

Члены комитета по разведке сената США призвали президента Джо Байдена предоставить Украине максимальный доступ к разведданным на фоне слухов об «агрессии» России. Соответствующая просьба появилась в опубликованном сенаторами письме.

В прошении политиков также отмечено, что Соединенные Штаты обязаны обеспечить Украину информацией, которая «вооружит» ее и поможет в «самообороне». По мнению американцев, предоставление разведданных Киеву полностью отвечает интересам безопасности Вашингтона и его союзников.

«Мы просим, чтобы США делились разведданными с Украиной в максимально возможной степени... Нам необходимо вооружить ее (Украину) критически важной информацией, необходимой для самообороны», — указано в сообщении политиков.

Сенаторы подчеркнули, что обострение ситуации на Украине несет «угрозу демократиям» по всему миру. Поэтому Вашингтону особенно важно поддержать Киев в этот «критический момент», резюмировали конгрессмены.