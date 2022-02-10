Военные учения с вооружением США и ЕС начинаются на Украине 10 февраля

Десятидневные военные учения начинаются на Украине. Участники маневров будут использовать вооружение, поставляемое из Евросоюза и Соединенных Штатов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут применять ударные беспилотные аппараты Bayraktar, противотанковые комплексы Javelin и переносные дистанционные ракеты NLAW. Численность участников учений не разглашается.

«С 10 по 20 февраля будут проходить учения вооруженных сил Украины с применением Bayraktar, Javelin и NLAW», — заявил министр обороны страны Алексей Резников.

Стрельбы будут проходить на полигонах Волынской, Харьковской и Житомирской областей, в Чернигове, Суме и Одессе. При этом Резников не уточнил, примут ли в них участие иностранные специалисты.