Вирусолог Зверев: увлечение Жириновского прививками могло ослабить иммунитет к COVID-19

Многократная вакцинация от COVID-19 ослабила иммунитет лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Так считает академик РАН, вирусолог Виталий Зверев.

Ранее несколько СМИ сообщили о госпитализации Жириновского с положительным результатом теста на коронавирус. Политик при этом восемь раз прививался от COVID-19.

«Если речь идет о вакцине "Спутник", там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется. Как это все работает? Никто таких экспериментов на людях не проводил. Я не советую никому столько раз прививаться», — заявил медик в беседе с URA.RU.

Согласно неподтвержденной информации, Жириновский находится в Центральной клинической больницу (ЦКБ) в Москве. В ЛДПР опровергли сообщения о госпитализации своего лидера, добавив, что политик не испытывает проблем со здоровьем и продолжает исполнять рабочие обязанности.