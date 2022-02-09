Журналисты американского издания Foreign Policу полагают, что неожиданная строптивость Киева в вопросе отношений с Россией вызвана опасениями, что США заставят Киев выполнять Минские соглашения.

В статье, эксклюзивный перевод которой приводит издание FBM, авторы пытаются объяснить, почему Киев наперекор общей линии Запада вдруг стал заявлять, что Россия вовсе не намерена проявлять «агрессию» в отношении Украины, а заявления западных политиков только сеют панику среди инвесторов и населения.

Автор публикации предполагает, что такая позиция киевского руководства связана с опасениями, что США заключат сделку с Москвой и заставит принять «формулу Штайнмайера», которая легла в основу Минских соглашений — 2. Однако некоторые пункты этой формулы, по версии Foreign Policу, «плохо влияют» на украинскую общественность, которая не настроена идти навстречу жителям Донбасса

Россия неоднократно подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Киева. В Кремле также указывали на фейковый характер сообщений западных СМИ о якобы готовящемся «вторжении». Там также подчеркивали, что именно Запада всеми силами провоцирует эскалацию ситуации в Европе.