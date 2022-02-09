Белый дом: Джо Байден и Эммануэль Макрон провели переговоры 9 февраля

Президент США Джо Байден переговорил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 9 февраля.

Президент Франции на текущей неделе посетил Россию и Украину. По словам Джен Псаки, точкой оценки прошедших поездок нет. Дополнительно пресс-секретарь заявила об отсутствии планов по проведению возможных контактов с Москвой на высшем уровне.

«Президент ранее сегодня побеседовал...с президентом Макроном. Он, как вы знаете, принимал канцлера Германии (Олафа Шольца). Я ожидаю, что он переговорит с другими европейскими коллегами на этой неделе», — отметила Джен Псаки.

Эммануэль Макрон посетил Москву 7 февраля. В Кремле у него состоялась встреча с президентом Владимиром Путиным. На следующий день французский лидер приехал в Киев, чтобы переговорить с Владимиром Зеленским.