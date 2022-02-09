Юрист Пацев: против Валиевой могут ввести санкции в случае положительного допинг-теста

Российская фигуристка Камила Валиева сдала допинг-пробу в декабре, которая показала наличие запрещенной субстанции. Что грозит спортсменке в случае подтверждения, рассказал юрист Артем Пацев.

Спортивный эксперт вспомнил случай, который произошел на зимней Олимпиаде в 2018 году. У бобслеистки Надежды Сергеевой нашли триметазидин в крови, но его содержание было минимальным. Позже выяснилось, что он был в препарате аминокислотного комплекса, пишет «Чемпионат».

«Не исключаю, что это похожий случай. Чтобы найти этот препарат и выяснить, что происходит, мы семь месяцев ковырялись в случае с Сергеевой. Этот препарат входит в число неособых субстанций. Санкции – четыре года, как и за стероиды. Нужно расследовать, откуда препарат попал. Если очень маленькая концентрация, скорее всего, это загрязненный продукт», — добавил Пацев.

В случае подтверждения антидопинговых правил фигуристке Камиле Валиевой могут смягчить наказание. Сейчас спортсменке нет еще 16 лет. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, девушка попадает под статус «защищенной персоны».