Тарасова отказывается верить в положительную допинг-пробу Валиевой

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Камила Валиева, заподозренная в нарушении антидопинговых правил, не могла употреблять запрещенные вещества.

Иностранные журналисты специально тиражируют новости об употреблении допинга Камилы Валиевой, чтобы психологически воздействовать на 15-летнюю фигуристку в преддверии соревнований одиночниц на ОИ-2022. Соответствующее мнение озвучила Татьяна Тарасова. Ее слова приводит Telegram-канал Shot.

«Я вообще в это совершенно не верю, не верю — и все! Они хотят что-нибудь у Камилы найти для того, чтобы Камила снялась с соревнований. Для того чтобы потом выиграть у наших девочек. Потому что у Камилы выиграть невозможно», — отметила Тарасова.

Ранее журналисты портала Inside the Games сообщили, что причиной переноса церемонии призеров командного турнира по фигурному катанию в Пекине стал положительный допинг-тест Валиевой. Спортсменка эту информацию пока не комментировала.