Украинская сторона противоречит собственной позиции, когда заявляет о поддержке в отношении Японии по вопросу Курильских островов, сообщил политолог Владимир Корнилов.

В интервью «ПолитРоссии» эксперт прокомментировал слова посла Украины в Токио Сергея Корсунского, который заявил, что Киев поддерживает территориальные претензии Японии к России.

Владимир Корнилов осадил дипломата и напомнил, что указанные границы были установлены после окончания Второй мировой войны. Это касается и Курильских островов, которые по итогу вошли в состав СССР, а затем перешли к России, поскольку она выступила в качестве правопреемника Союза.

«Я хочу напомнить: когда формировалась Организация Объединенных Наций, Украина была составной частью ее учредителей, и никогда не высказывалась против послевоенных границ», — отметил политолог.

Речь идет об уставе ООН, который подписали пятьдесят государств 26 июня 1945 года в Сан-Франциско.

Плюс ко всему американский посол недавно заявил, что Вашингтон поддерживает Токио и признает суверенитет Японии над Курильскими островами.

«Ясное дело, украинский посол может заявлять что угодно. Другое дело, что это обезьянничество. Киев раньше не высказывал ничего подобного, но стоило послу США в Японии высказаться по этому поводу, как Украина решила, что, если поступила отмашка такая от американского хозяина, значит нужно повторять», — заключил Корнилов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что США подогревают искусственную истерику Японии вокруг Курил.