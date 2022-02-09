Мария Захарова сравнила истерику вокруг Украины с обстановкой в Ираке в 2000-х

Истерика, которую устроили США и Великобритания вокруг «российского вторжения» на Украину, напоминает ситуацию в Ираке в начале 2000-х. Параллель провела официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что даже президент Украины, глава МИД и многие другие политики заявили, что не видят признаков «нападения». Они попросили западные СМИ не нагнетать обстановку.

«Пишут о гипотетической возможности нападения России, неких планах — чушь, бред... Больше всех кричат, что Россия должна напасть на Украину, Вашингтон, Лондон. Они говорят об этом каждый день и, соответственно, их СМИ», — сказала Мария Захарова на брифинге.

Такая же ситуация наблюдалась в начале 2000-х, когда иностранная пресса распространяла сообщения о наличии оружия массового поражения у бывшего президента Ирака Саддама Хуссейна.

«Что оказалось? Оказалось, что изначально это были планы США напасть на Ирак, им нужен был повод. А информационная среда все это обслуживала в виде пропаганды», — напомнила представитель МИД.

США и Европа уже не первый месяц говорят о якобы намерении России вторгнуться на Украину. Москва эти заявления отвергает.