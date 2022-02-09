Заведующий кафедрой спортивной медицины, директор НИИ спортивной медицины Российского государственного университета физкультуры, спорта и туризма, профессор Андрей Смоленский рассказал о препарате, который нашли в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

По сведениям «Спорт-Экспресса», речь идет о триметазидине, который никак не влияет на спортивные показатели и используется для лечения кардиологических проблем.

«Триметазидин — хороший препарат, но не отечественный, он используется в зарубежной кардиологии и широко применяется у кардиологических пациентов. Не могу сказать, что это какая-то панацея, но он вполне эффективно применяется при комплексном лечении пациентов с ишемической болезнью сердца. Поэтому сказать, что это чудодейственное лекарство, нельзя», — объяснил собеседник «Политики Сегодня».

Смоленский подчеркнул, что триметазидин действительно когда-то использовали в спорте, поскольку он улучшает микроциркуляцию миокарда, однако Всемирное антидопинговое агентство запретило его даже раньше, чем милдронат. Последний относится к крайне серьезному разряду S4 — гормоны и модуляторы метаболизма, а за его использование спортсмен может быть отстранен от выступлений на срок до четырех лет.

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«Не понимаю смысл этого запрета — как триметазидин влияет на работоспособность? Препарат используется в кардиологии. Если Валиева его принимала, то, может быть, назначили, думая, что у нее какие-нибудь изменения на кардиограмме есть. Но это нарушение, конечно, потому что в сборной такое количество персонала работает, что просто стыдно на эту тему говорить. Тем более, в таком виде спорта как фигурное катание. Спортсмен 15-летний тут ни при чем. Она подросток по сути», — резюмировал профессор.

Ранее издание Inside the Games сообщило, что сомнительный результат допинг-теста у 15-летней одиночницы стал причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов, которые завоевали золотые медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

По информации американской журналистки Кристин Бреннан, 9 февраля Валиева пропустила дневную тренировку. Министерство спорта РФ назвало преждевременными комментарии о ситуации до появления официальной информации.