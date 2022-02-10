Марков объяснил, чем отличаются стратегии РФ, Украины, США и Европы по Донбассу

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона были сложными, но не стали ни провальными, ни успешными.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

Успешными российско-французские переговоры на высшем уровне, по мнению политолога, назвать нельзя, потому что Эммануэль Макрон по-прежнему придерживается позиции, которую ранее озвучила американская сторона. Эта позиция заключается в том, чтобы не идти навстречу России в том, что касается гарантий безопасности.

«Макрон не признал две главные причины украинского кризиса. Первая – киевский режим не выполняет Минские соглашения, и это ключевая причина сохраняющейся напряженности на Донбассе. Вторая – Киев грубейшим образом попирает права человека и проводит репрессивную политику против существенных групп населения Украины», — отметил Марков.

Но при этом президент Франции признал, что Россия, как и другие страны, имеет право на то, чтобы ее безопасность была обеспечена, а долг Европы заключается в том, чтобы принять во внимание озабоченности Москвы и учесть ее позицию. А также Макрон подтвердил, что основой политического урегулирование украинской ситуации являются Минские соглашения.

kremlin.ru / Администрация президента России

Также Марков объяснил, что по поводу Минских соглашений на данный момент есть несколько стратегий.

Первая стратегия российская и она самая простая. Она заключается в том, что Минские соглашения должны быть выполнены точно так, как они были прописаны изначально. Принятый в Минске комплекс мер предполагает начало прямых переговоров между Киевом и республиками Донбасса, всеобщую амнистию и проведение выборов в республиках. Таким образом эти меры предназначены для создания легального статуса лидеров Луганской и Донецкой народных республик.

«Согласно этой концепции, ДНР и ЛНР превращаются в нечто вроде Приднестровья. То есть фактически мы имеем замороженный конфликт, но дальнейшим поколениям остается шанс его каким-то образом разрешить», — объяснил Марков.

Киев, однако, не согласен с этой стратегией, так как там есть сразу несколько подходов к реализации Минских соглашений.

Первый сценарий – консенсусный. Он заключается в том, чтобы начать выполнять Минские соглашения не с первого пункта, а сразу с девятого, который предполагает передачу под контроль Киева границы между Донбассом и Россией. Если этот пункт будет выполнен, из региона придется немедленно уехать всем пророссийски настроенным мирным жителям и политическим активным фигурам.

То есть Киев рассчитывает путем имитации исполнения Минских соглашений по факту осуществить политическую оккупацию Донбасса. Но с этим сценарием не соглашаются ни в республиках, ни в России.

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Поэтому пока Украина реализует две другие стратегии – экс-президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

«Модель Порошенко – мы сделаем так, чтоб наши дети учились в школе, а их дети сидели в подвалах и прятались от обстрелов, — напомнил Марков. — Такая модель предполагает постоянные интенсивные обстрелы городов Донбасса. Фактически это политика государственного террора».

А модель Зеленского заключается в том, чтобы делать вид, что конфликт в Донбассе продолжается, но по факту минимизировать обстрелы и заняться другими украинскими проблемами, которых хватает внутри страны.

При этом, отмечает Марков в заключение, свои стратегии по разрешению военного конфликта в Донбассе есть и у США, и у Европы. По модели Вашингтона, Россия в конце концов должна будет ввести свои войска на территорию Донбасса и взять ее под контроль, дав таким образом Западу новые поводы для антироссийских санкций. А позиция Европы заключается в том, что, осознавая полное свое бессилие как-то повлиять на ситуацию, не признавать этого публично.