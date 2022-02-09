«Безумно жалко». Кардиолог Бокерия возмутился сообщениями о положительном допинг-тесте Валиевой

Президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева и Лиги здоровья нации, российский врач-кардиохирург Лео Бокерия выразил надежду, что ситуация с сомнительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой разрешится в пользу спортсменки.

Ранее издание Inside the Games сообщило, что 15-летняя одиночница получила положительный допинг-тест незадолго до Олимпийских игр в Пекине.

«Девочку безумно жалко, потому что у нее полмира болельщиков. И надо же такую гадость ребенку привязать. Только что сейчас прочитал. Конечно, тоже очень переживаю, очень жалко. Такая талантливая, такая чистая девчонка. И на тебе. Будем надеяться, что обойдется», — заявил Бокерия в беседе с корреспондентом «Политикой Сегодня».

Как сообщают СМИ, в пробе Валиевой были обнаружены «ничтожно малые» дозы вещества триметазидина, который поддерживает энергетический метаболизм сердца и нейросенсорных органов. Препарат никак не влияет на спортивные показатели и относится к так называемым «сердечным» лекарствам.

Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

По сведениям Inside the Games, положительная проба могла быть зафиксирована в декабре 2021 года. При этом, согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Валиева не может быть признана виновной в нарушении антидопинговых правил, поскольку ей меньше 16 лет. Однако если информация официально подтвердится, то будет тщательно изучена роль ее команды в этом деле.

Из-за ситуации с допинг-тестом была перенесена церемония награждения российских фигуристов, которые 7 февраля завоевали золотые медали в командных соревнованиях. Министерство спорта РФ назвало преждевременными любые комментарии о произошедшем до появления официальной информации. В Кремле также призвали не доверять информации от источников.