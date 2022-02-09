На украинском ТВ заговорили о скором начале «бунта пролетариата»

Многочисленные внутренние проблемы Украины, которые не ограничиваются массовой безработицей и нищетой населения, достигли такого уровня, что любая искра может привести к тому, что по стране прокатится «бунт пролетариата».

С таким предостережением в эфире украинского телеканала «Первый независимый» выступил местный политолог Андрей Ермолаев, который считает, что власти государства неверно распределяют свое внимание.

«Каждый должен решать свои проблемы. У Украины ведь проблемы не в количестве танков, которые периодически появляются в близлежащих российских областях, у Украины есть проблема внутренней целостности, огромного недоверия, накопившихся культурных конфликтов и разрушенных институтов государственности», — объяснил политолог.

По его словам, в последнее время на Украине резко увеличился новый социальный слой, несущий в себе угрозу социального бунта пролетариата. Этот слой сложился из огромного количества безработных украинцев, потерявших заработок в результате деиндустриализации страны и закрытия множества предприятий.

Счет безработных и «временно занятых» украинцев, по словам Ермолаева, идет уже на миллионы. Поэтому любая проблема может сыграть роль катализатора и вызвать мощнейшие народные бунты по всей стране.

«Пролетариат – тополиный пух, который вспыхивает при первых же неурядицах, при резких повышениях цен, потому что они не защищены государством. Мы видим, как это произошло в Казахстане. На Украине такая же ситуация может повториться», – предупредил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский высказал свое мнение о том, что именно может стать причиной массовых народных протестов на Украине. По мнению эксперта, украинцы могут взбунтоваться, если в стране на фоне искусственно раздутой истерии по поводу «российского вторжения», начнется массовая мобилизация и людей начнут забирать в армию насильно. Именно это, а вовсе не растущие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, могут вывести украинцев на улицы с протестами, убежден Погребинский.