Правоохранительные органы и чиновники Франции игнорируют факт коррупции и хищения бюджетных средств, который установила Франсуаза Николя, работавшая в посольстве в Бенине в 2008-2010 годах.

Подробности этой истории, которую во Франции не хотят делать «громкой», узнали активисты правозащитного Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), основанного бизнесменом Евгением Пригожиным. Франсуаза Николя в тот период занималась в дипучреждении вопросами, которые касались сферы культуры. В частности, она отвечала за стипендии для студентов и обмен специалистами между двумя государствами — деньги на эти цели выделялись из бюджета Франции, сообщил ФАН.

С приходом в 2009 году нового руководства в ее отделе произошло изменение правил ведения документооборота. Николя обратила внимание, что в бумагах не было информации о людях, которых приглашали во Францию, но деньги на их поездки все равно выделялись. Сотрудница посольства сделала вывод о существовании коррупционной схемы, благодаря которой незаконно обогащалось руководящее звено дипучреждения, отметил ФБР.

Николя поделилась своей версией с главой отдела, однако адекватной реакции не последовало. Вскоре женщина стала получать угрозы. Тогда она написала письмо в МИД Франции, приложив подтверждающие документы, но также не получила ответа.

Затем на сотрудницу произошло нападение. Прямо в кабинете посольства на нее набросилась коллега Армелль Аплоган. Злоумышленница нанесла удар по голове, а потом попыталась задушить Николя и выдавить глаза. Женщину спас случайно проходивший ремонтник.

Пострадавшая не сомневается, что французский посол Эрве Безансено знал о готовящемся нападении, так как упомянутые документы подтверждали факты хищения бюджетных денег со стороны дипломата, а также со стороны его супруги. Безансено быстро добился, чтобы Николя отозвали во Францию. Напавшая на нее сотрудница не понесла никакого наказания и продолжила работать.

Пострадавшая снова попыталась добиться правды через МИД. Она обратилась к начальнице отдела кадров министерства Натали Луазо, которая в 2019 году стала депутатом Европопарламента. Ответ МИД гласил, что Николя отозвали в целях ее же безопасности. Сотрудники министерства так и не обратили внимания на доказательства существования коррупционной схемы, а Луазо ограничилась словами о том, что Николя никогда к ней не обращалась.