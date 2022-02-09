Верховный суд сообщил об участившихся случаях разводов среди россиян

Россияне стали чаще разводиться и подавать на алименты, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

В 2020-м суды рассмотрели около 408 тысяч дел о разводах. В 2021 году их насчитывалось 462 тысячи. Два года назад рассмотрено тысяч дел о взыскании алиментов. В 2021-м их насчитывалось уже 326 тысяч. Количество дел по семейным спорам превысило миллион, добавил председатель Верховного суда Р.

«Согласно правовой позиции Верховного суда, обращение банком взыскания на суммы детских пособий в процедуре исполнительного производства является незаконным», — подчеркнул Лебедев.

В прошлом году в России рассмотрели 9,4 тыс. дел об усыновлении. Только 78 из них пришлось на иностранных граждан. В целом нагрузка на суды возросла, подчеркнул Вячеслав Лебедев.