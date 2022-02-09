Камиле Валиевой грозит отстранение от личного турнира ОИ в Пекине

Российскую фигуристку Камилу Валиеву не допустят до личного турнира Олимпийских игр в Пекине. Также велика вероятность, что всю сборную лишат завоеванных медалей.

На данный момент фигуристку подозревают в нарушении антидопинговых правил — ее пробу считают подозрительной. Из-за этого Камиле Валиевой грозит отстранение от личного турнира Олимпийских игр в Пекине, передает «Спорт-Экспресс».

Согласно информации источника, высока вероятность, что российских фигуристов, выступающих в командных соревнованиях, лишат завоеванных наград. Сама Валиева пока не прокомментировала эту ситуацию.