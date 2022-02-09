В пробе Валиевой обнаружен препарат для сердца

Появились новые подробности в допинговом скандале на Олимпийских играх в Пекине. Выяснилось, что в пробе фигуристки был найден препарат для сердца.

Препарат, который был найден в пробе россиянки, используется для лечения сердечных заболеваний. Данное вещество не оказывает никакого влияния на спортивные показатели, передает «Спорт-экспресс» со ссылкой на инсайдеров.

Валиева выступала в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Российская команда завоевала золото, однако из-за подозрительного допинг-теста церемония награждения была перенесена, а также возникла вероятность лишения россиян медалей.