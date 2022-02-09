Рар объяснил, чем обернулась для Украины раздуваемая истерия вокруг «вторжения» РФ

Раздуваемая странами Запада виртуальная война уже нанесла по Украине ощутимый удар, заставив инвесторов выводить из этой страны деньги, а людей – нервничать.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал немецкий политолог Александр Рар, который обратил внимание, что сначала и сами украинцы подыгрывали Западу и говорили о «российской угрозе». Однако затем, украинцы, игравшие «в виртуальную войну», осознали, что западная воинственная, милитаристская риторика разрушает экономику их страны.

Раздуваемая в западных СМИ паника по поводу «российского вторжения» и «разграбления Киева» привела к тому, что из Украины «бегут деньги», а люди занервничали и замерли в ожидании того, что, если прогноз американцев и англичан сбудется и война начнется, им придется прятаться в бункере.

«Поэтому это ударяет по Украине, эта виртуальная война заразила головы — как чума, пандемия. Она сидит в головах у людей, и они этим парализованы» — объяснил Александр Рар.

Pr Scr youtube.com / Россия 24

Напомним, с конца осени 2021 года западные СМИ настойчиво прогнозируют скорое «вторжение» России на Украину, обвиняя Москву в том, что она якобы сосредоточила на своей границе готовые к наступлению группировки войск. Агентство Bloomberg на днях по ошибке опубликовало заготовленный заранее заголовок о том, что «вторжение» началось, но спустя некоторое время его удалило.

Москва со своей стороны не раз заявляла об беспочвенности и абсурдности подобных обвинений, подчеркивая, что Россия заинтересована в стабильной обстановке на Украине. При этом Россия обращает внимание Запада, что это Киев стянул в Донбасс половину личного состава украинских вооруженных сил, а также запрещенные Минскими соглашениями вооружения, которые ему щедро поставляют западные партнеры.