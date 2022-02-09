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Рар объяснил, чем обернулась для Украины раздуваемая истерия вокруг «вторжения» РФ

Ближнее зарубежье
Рар объяснил, чем обернулась для Украины раздуваемая истерия вокруг «вторжения» РФ

Раздуваемая странами Запада виртуальная война уже нанесла по Украине ощутимый удар, заставив инвесторов выводить из этой страны деньги, а людей – нервничать.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал немецкий политолог Александр Рар, который обратил внимание, что сначала и сами украинцы подыгрывали Западу и говорили о «российской угрозе». Однако затем, украинцы, игравшие «в виртуальную войну», осознали, что западная воинственная, милитаристская риторика разрушает экономику их страны.

Раздуваемая в западных СМИ паника по поводу «российского вторжения» и «разграбления Киева» привела к тому, что из Украины «бегут деньги», а люди занервничали и замерли в ожидании того, что, если прогноз американцев и англичан сбудется и война начнется, им придется прятаться в бункере.

«Поэтому это ударяет по Украине, эта виртуальная война заразила головы — как чума, пандемия. Она сидит в головах у людей, и они этим парализованы» — объяснил Александр Рар.

Рар объяснил, чем обернулась для Украины раздуваемая истерия вокруг «вторжения» РФ
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Напомним, с конца осени 2021 года западные СМИ настойчиво прогнозируют скорое «вторжение» России на Украину, обвиняя Москву в том, что она якобы сосредоточила на своей границе готовые к наступлению группировки войск. Агентство Bloomberg на днях по ошибке опубликовало заготовленный заранее заголовок о том, что «вторжение» началось, но спустя некоторое время его удалило.

Москва со своей стороны не раз заявляла об беспочвенности и абсурдности подобных обвинений, подчеркивая, что Россия заинтересована в стабильной обстановке на Украине. При этом Россия обращает внимание Запада, что это Киев стянул в Донбасс половину личного состава украинских вооруженных сил, а также запрещенные Минскими соглашениями вооружения, которые ему щедро поставляют западные партнеры.

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