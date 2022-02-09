Депутат Майданов заявил о необходимости предотвратить скрытую приватизацию систем ЖКХ

Россияне наблюдают активную деятельность по заключению концессионных соглашений в сфере ЖКХ. Здесь главной задачей является установление прозрачности и законности в передаче активов, считает депутат Госдумы Денис Майданов.

Он напомнил о приватизации, которая проходила в 1990-х годах и итоги которой до сих оцениваются неоднозначно. Кроме того, срок концессионного соглашения, так похожего на приватизацию, достигает 49 лет. То есть оно затрагивает несколько поколений, подчеркнул парламентарий. При этом объектом концессии являются исключительно государственные предприятия, имеющие социальную ориентацию.

В связи с этим любые факты непрозрачного распределения активов должны тщательно изучаться. Если обнаружится несоблюдение законодательства, необходимо проводить соответствующую правовую оценку со стороны компетентных органов, отмечает Майданов.

Более подробно о ситуации с концессиями читайте в статье депутата на ФАН.