«Нужны разъяснения»: Скабеева назвала странными публикации о допинг-тесте Валиевой

Телеведущая Ольга Скабеева назвала «странным и нарочитым» тот факт, что результаты допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой были озвучены именно после триумфа нашей сборной в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Не понимаю про Валиеву. Влияет ли обнаруженный препарат на результат? Если не влияет, — значит не допинг? О чем тогда речь, в чем интрига? Почему результат пробы озвучивают именно сейчас — после триумфа? Не до олимпиады и не в декабре, когда взяли анализы? Странно все это выглядит. Нужны разъяснения! Странно и слишком уж нарочито, имея в виду ситуацию в мире», — возмутилась Скабеева.

Ранее спортивное издание Inside the Games сообщило, что сомнительный результат допинг-теста получен якобы у 15-летней одиночницы Валиевой. Именно это стало причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов. По сведениям портала, положительная проба могла быть зафиксирована перед Олимпиадой — в декабре 2021 года.

Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

При этом, согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Валиева не может быть признана виновной в нарушении антидопинговых правил, поскольку ей меньше 16 лет. Однако если информация официально подтвердится, то будет тщательно изучена роль ее команды в этом деле, хотя наказание будет не таким жестким, передают авторы публикации.

Впрочем, издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники утверждает, что запрещенный препарат, обнаруженный в пробе у Валиевой, не способствует повышению спортивных результатов и используется для лечения кардиологических проблем.

Ранее американская журналистка Кристин Бреннан в Twitter намекала, что допинг якобы обнаружен у российского одиночка Марка Кондратюка, который 9 февраля пропустил дневную тренировку на Играх в Пекине. Помимо него на лед не вышли Валиева и спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.