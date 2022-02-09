Экономист Хазин указал на главную цель Путина по восстановлению «красного проекта»

Российский президент Владимир Путин не просто так постоянно повторяет о том, что развал Советского Союза стал самой мощной геополитической катастрофой ХХ века, заявил экономист Михаил Хазин.

По словам эксперта, советское руководство допустило серьезную ошибку, когда перестало бороться за сохранение государства, передает DEITA.RU. Последствиями такой халатности стало резкое ухудшение уровня жизни граждан бывших республик СССР. Россия также столкнулась с определенными проблемами, включая войну в Чечне и высокий уровень безработицы в стране.

Михаил Хазин подчеркнул, что Владимир Путин занимается устранением всех этих последствий по сей день. Но основной задачей российского лидера является полноценное восстановление «красного проекта».

Владимир Путин ранее в интервью режиссеру Оливеру Стоуну объяснил, почему считает распад Советского Союза крупнейшей катастрофой XX века. Глава государства напомнил, что после развала СССР 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей.

«Во-первых, и самое главное, заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века», — отметил Путин.

Стоит отметить, что СССР фактически перестал существовать после того, как президент Михаил Горбачев 25 декабря 1991 года в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности.