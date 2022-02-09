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Мюнхенская конференция по безопасности пройдет без участия официальных лиц России

Политика
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет без участия официальных лиц России

Официальные лица России не будут присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что мероприятие в Мюнхене пройдет без участия представителей России. Захарова указала на преобразование конференции в трансатлантический форум. Конкретные причины отсутствия официальных лиц РФ не приводятся.

«По информации МИД России, официальные российские лица в предстоящем 18-20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности по различным причинам участия принимать не будут», — сообщила Захарова во время общения с прессой.

Ранее аналогичную информацию распространил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что президент РФ Владимир Путин не поучаствует в конференции.

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