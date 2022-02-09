Эксперт объяснил, почему Запад не сможет отключить Россию от SWIFT

Страны Запада, если они решат все же ввести против России жесткие санкции и отключат ее от системы межбанковских платежей SWIFT, добьются в итоге только того, что создадут опасный для самих себя прецедент.

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» рассказал замдиректора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин.

По словам эксперта, Россия в случае введения против нее нового пакета экономических санкций не понесет особых убытков, так как там уже есть альтернатива и западным технологиям, и западным микросхемам, и западным автомобилям.

Поэтому западные страны, несмотря на многократное повторение угроз, на самом деле не собирается отключать Россию от SWIFT, так как понимают, что этим шагом создадут опасный прецедент.

«Если они создадут прецедент, что те, кто любит (президента РФ Владимира) Путина, не смогут получать деньги, то у них начнется рушиться система, при помощи которой они контролируют мир. Потому что все поймут, что если сегодня можно остаться без карточек за симпатии к Путину, то завтра нас за симпатии к кому-то другому отключат», — объяснил политолог.

А поняв это, разные страны начнут создавать собственные национальные платежные системы, также, как это сделала Россия, столкнувшись с угрозой экономических санкций. И, если у всех стран будут свои платежные системы, у Запада останется меньше возможностей их контролировать, поэтому он на это не пойдет, уверен Жарихин.