Представители лесного бизнеса подали жалобу в Генпрокуратуру из-за сбоев ЛесЕГАИС

Генпрокуратура получила обращение лесопромышленников из Архангельской и Вологодской областей, а также с Дальнего Востока. Они просят проверить деятельность Федерального агентства лесного хозяйства из-за многочисленных проблем в работе системы учета древесины (ЛесЕГАИС) и сделок с ней.

По словам предпринимателей, система работает некорректно. Лесной бизнес терпит убытки, в том числе потому, что вынужден платить штрафы. Дело в том, что электронные сопроводительные документы (ЭСД) формируются с задержкой, а это является поводом для инспекторов ГИБДД к необоснованному привлечению собственников к административной ответственности, вплоть до отправления машины на штрафстоянку.

Лесозаготовители отмечают, что не раз доводили до руководства Рослесхоза информацию о проблемах с приложением. Однако чиновники не обращали внимания на обращения, фактически их игнорируя. На этом основании представители бизнеса призвали Генпрокуратуру проверить ведомство, которое является оператором ЛесЕГАИС, на предмет «исполнения своих обязанностей в части обеспечения функционирования системы».

Вопрос функционирования системы уже поднимался в январе. Тогда заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов отмечал, что у ЛесЕГАИС есть проблема с задержкой оформления сопроводительных документов. Это тормозит вывозку древесины, приводит к рискам недопоставки сырья на предприятия, а значит, срывает экспортные контракты.