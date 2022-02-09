Ведущий Шейнин: Макрон мог купить согласие Зеленского на уступки по Минским соглашениям

Поездка президента Франции Эммануэля Макрона на Украину могла закончиться успехом. Такое мнение выразил телеведущий Андрей Шейнин.

Французский лидер прибыл в Киев 8 февраля после встречи с коллегой из России Владимиром Путиным. Гость обсуждал с украинским лидером Минские соглашения и ситуацию вокруг Донбасса.

Шейнин обратил внимание, что Киев ответственно отнесся к визиту французского лидера. При этом Макрон приехал с объемной папкой. Политик имел с собой гораздо меньше бумаг во время переговоров в Москве.

«Другой вопрос, чего они (власти Украины. — Прим. ред.) хотят. Мы понимаем, что хотят они всегда одного и того же. И вот тут у Макрона, как мне кажется, получилось», — сказал Шейнин.

Ведущий предположил, что показателем дипломатического успеха Макрона являются высказывания о намерениях предоставить Киеву финансовую помощь. Так французский лидер мог приобрести уступки Зеленского по Минским соглашениям.

«Короче, бартер. Деньги, локомотивы, пожарная техника — и они на все согласны», — раскрыл хитрый трюк ведущий в эфире «Время покажет».

Ранее о переговорах Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва заметила позитивные сигналы в диалоге лидеров.