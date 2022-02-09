Эксперт объяснил, зачем Макрон на самом деле встречался с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон нанес визит в Москву и встретился с российским лидером Владимиром Путиным не только для того, чтобы обсудить Украину, но и для того, чтобы укрепить собственные позиции.

Такое мнение в беседе с телеканалом «Царьград» высказал политический обозреватель RT Александр Гурнов, по словам которого «Макрон пытается шустрить».

Вокруг Украины, отметил эксперт, в последнее время раздувается нездоровый ажиотаж. Но западные лидеры обращаются с Киеву со словам поддержки не из заботы об Украине, а преследуя собственные интересы.

Объясняя поведение французского президента, Александр Гурнов напомнил, что не так давно Париж получил серьезный удар в спину от Великобритании, которая заключила военный альянс с Соединенными Штатами и Австралией, и лишила Францию самого крупного контракта за всю историю страны – многомиллиардного контракта на строительство подводного флота для Австралии. А на днях Лондон объявил о создании нового тройственного союза – с Польшей и Украиной.

Эммануэлю Макрону, который не хочет оказаться на обочине европейской политики, приходится действовать активнее. Именно с этим и связаны визиты президента Франции в Москву и в Киев – чтобы показать, что у Парижа тоже есть на Украине свои интересы.

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«Франция понимает, что какие-то вопросы решаются без нее. Поэтому Макрон пытается шустрить. Сейчас еще немец припрется с той же целью, потому что они должны все время надувать щеки и делать вид, что они тоже кому-то нужны», — пояснил Гурнов, имея в виду запланированный на следующую неделю визит в Москву федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

Напомним, визит президента Франции на Украину состоялся на следующий день после шестичасовых переговоров Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, в ходе которых лидеры обсуждали пути урегулирования внутриукраинского конфликта.