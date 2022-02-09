Издание Inside the Games сообщает, что сомнительный результат допинг-теста получен у 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. По данным СМИ, именно это стало причиной переноса церемонии награждения фигуристов.

Ранее американская журналистка Кристин Бреннан со ссылкой на свои источники намекала, что допинг обнаружен у российского одиночка Марка Кондратюка. Сегодня Валиева, Кондратюк и пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов пропустили дневную тренировку на Играх в Пекине.

Сборная России по фигурному катанию завоевала золотые медали в командных соревнованиях 7 февраля. Церемония награждения должна была состояться на следующий день, но ее перенесли.

Валиева установила сразу несколько рекордов в командных соревнованиях по фигурному катанию. В частности, она стала первой женщиной в истории, исполнившей в произвольной программе четверной сальхов, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, четверной прыжок и тройной аксель.

В Кремле призвали не доверять информации от источников, а дождаться официального заявления МОК и российских спортивных чиновников.

Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка допустила, что случившееся может быть провокацией.