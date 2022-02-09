The Guardian: найденное в допинг-пробе россиянина вещество не улучшает результат на ОИ

Обнаруженное при тестировании российского фигуриста на наличие в организме допинга вещество не может оказать влияние на результаты спортивных состязаний. Об этом сообщили журналисты издания The Guardian.

Ситуация с якобы сомнительными результатами допинг-проб одного из участников сборной России по фигурному катанию получила развитие после соответствующего объявления Международного олимпийского комитета. Организация постановила перенести награждение победителей и призеров командных соревнований фигуристов в рамках Олимпийских игр до выяснения всех обстоятельств с возможным допингом.

Зимняя Олимпиада проходит в эти дни в китайском Пекине. В копилке сборной России на текущий момент 11 наград. В общем медальном зачете национальную команду опережают еще семь стран.