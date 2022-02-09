Мама — Анархия, папа — капкан блокчейна. Почему война с криптовалютой в РФ приведет к плохому миру

Покупка 8-битной NFT-картинки в интернете за десятки миллионов долларов для страждущих по борщевому набору может показаться настоящим безумием. Однако же развитие цифровых технологий пробудило новую реальность, в которой ценность традиционных «физических» предметов искусства постепенно отходит на второй план.

В новостях все чаще звучит загадочная англоязычная аббревиатура NFT (Non Fungible Token) или невзаимозаменяемый, уникальный токен. Проще говоря, это специальный криптографический ключ, с его помощью можно застолбить за собой право уникального владения арт-объектами, представляющими ценность для любителей искусства и коллекционеров.

Настоящей революцией для индустрии обернулось увлечение основателей американской студии Larva Labs Мэтта Холла и Джона Уоткинсона, которые в 2017 году придумали генератор персонажей в духе британской панк-культуры 1970-х.

На сегодняшний день коллекция CryptoPunks состоит из 10 тысяч изображений размером 24x24 пикселя. Каждый из них уникален. В мае прошлого года девять редких криптопанков ушли с молотка за 17 миллионов долларов, и это далеко не предел.

ИА «Политика Сегодня». Opensea.com /

Корень «крипто» в названии коллекции и цифровых валютах встречается не случайно. Их роднит технология блокчейн, способная, по мнению многих экспертов, со временем похоронить традиционные валюты, что приведет к глобальной перестройке финансовых институтов.

Если вбить в поисковик слово «блокчейн», то, скорее всего, он выдаст примерно такое определение – децентрализованная база данных, которая одновременно хранится на множестве компьютеров, соединенных друг с другом в интернете. Очень интересно, но ничего не понятно. Попробуем подобрать метафору.

Представьте, что вы одаренный певец. Вы записали очередной хит, опубликовали его в интернете или отправили другу. По сути вы создали дубликаты одного и того же файла — один у вас, один у вашего друга и еще миллион копий у ваших поклонников. Прелесть такого способа распространения интеллектуальных и творческих плодов в том, что файлы, которыми вы поделитесь, по-прежнему останутся у вас, но будут доступны многим людям.

В ситуации с деньгами механизм уже не выглядит столь привлекательным. Вы отправляете условную тысячу рублей другу, он их моментально получает, но у вас на руках все та же тысяча. Затем друг отправляет полученную тысячу своему другу, оставив копию себе, тот своему другу и так далее.

ИА «Политика Сегодня». Opensea.com /

В реальности такая ситуация свела бы ценность отправленной купюры к обрывку туалетной бумаги. И вот почему блокчейн является наиболее перспективной технологией для цифровых транзакций. В рамках системы тысяча рублей из приведенного мысленного эксперимента кочует по цепочке от владельца к владельцу. У нее может быть только один хозяин, платеж невозможно дублировать или подделать. При этом блокчейн не нуждается в центральном регуляторе, все участники могут видеть все проведенные транзакции и оставаться инкогнито. Блокчейн по своей сути — это открытая книга, написанная несмываемыми чернилами.

О том, что Россия давно встала с колен в цифровом пространстве намекали российские правительственные источники агентства Bloomberg. По их данным, обладатели двуглавых паспортов владеют криптовалютами на общую сумму 16,5 трлн рублей, что около 12% от мировых активов.

И если большинство владельцев тугих цифровых кошельков предпочитает оставаться в тени, то по меньшей мере одна страна претендует на звание главного панк-хулигана в криптомире. ООН обнародовала отчет, согласно которому КНДР в период с 2020 по 2021 годы похитила цифровую валюту на десятки миллионов долларов и инвестировала экспроприированные средства в разработку оружия массового поражения.

Пока товарищ Ким Чен Ын вожделенно потирает упитанные ладони, предвкушая трепет мирового капитализма, российские власти задумали нанести превентивный удар по рынку криптовалют. В конце января Банк России предложил запретить в стране выпуск, майнинг и обращение цифровой валюты.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

В докладе был перечислен ряд аргументов, в частности ведомство Эльвиры Набиуллиной усмотрело угрозу для стабильности рубля, регулятор не советует банкам вкладывать свои деньги в цифровые активы, а операции по покупке и продаже криптовалют за реальные деньги считает необходимым блокировать.

Доклад породил жаркие споры, предложение ЦБ не поддержали члены правительства, депутаты Госдумы и даже представители силовых структур. Звучала категоричная оценка, что крипторепрессии «могут выставить Россию посмешищем на весь мир».

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Политикой Сегодня» опасения ЦБ и других мировых регуляторов объяснил растерянностью перед стремительно развивающимся рынком цифровых транзакций.

«Операции с криптовалютами бесконтрольные от слова совсем, — констатирует эксперт. — Что с этим делать, пока ответа нет. Можно, конечно, попытаться разработать свою криптовалюту, и нормативная база в этом плане тянется к развитию технологий, но, тем не менее, на практике это сводится к тому, что отследить кто кому сколько переводит не представляется возможным. Если, конечно, всех подсадить на свою собственную криптовалюту, которая будет эмитирована государствами, то — да. Но опять же какой смысл на это переходить людям, которые пользуются биткоином. Неоднозначная ситуация получается».

Многоточие в споре о вреде и пользе криптовалют в конце января поставил президент РФ Владимир Путин. Он призвал ЦБ и Минфин, выступавший против запрета, прийти к единому мнению, а Госдума приступила к разработке законопроекта на тему регулирования индустрии. Анонсированный российскими властями консенсус по криптовалютам, судя по всему, пока не сделает панк-рок мейнстримом, а начинающим криптоанархистам придется расплачиваться в барбершопах традиционными средствами.