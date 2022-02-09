Пульмонолог Пальман перечислил отличия омикрон-штамма COVID-19 от иных вариаций вируса

Симптомы нового штамма коронавируса «Омикрон» имеют существенные отличия от предыдущих вариаций вируса, заявил врач-пульмонолог Александр Пальман.

Одним из основных особенностей омикрон-штамма является кашель. Значительно изменилась его природа и он стал горловым. Фарингиты и бронхиты при штамме «Омикрон» встречаются чаще, чем пневмония, отметил пульмонолог.

«Хочется верить, что эволюция приведет к тому, что он просто станет одним из респираторных вирусов — и все», — передает слова Александра Пальмана mk.ru.

Также штамм COVID-19 «Омикрон» отличается от предшественника тем, что он более заразен. Но при этом для него характерен более низкий уровень смертности.

Омикрон-штамм коронавируса стал похож на обычную простуду. Пальман выразил надежду, что дальнейшая мутация вируса превратит заболевание в обычную сезонную простуду.