Захарова: предложения США по пересмотру Минских соглашений недопустимы

Пересмотр Минских соглашений может обернуться обострением ситуации в Донбассе. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Соединенные Штаты выступают за пересмотр Минских соглашений, однако это недопустимо. По ее словам, предотвратить обострение ситуации вокруг Украины можно очень быстро.

«Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывезти все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории», — сказала Захарова на брифинге.

Представитель МИД также призвала отказаться от искусственного нагнетания обстановки.

Ранее Мария Захарова обратилась к Западу из-за ситуации вокруг Украины. По ее словам, Москва будет приветствовать любые попытки политиков заставить Киев выполнить Минские соглашения.