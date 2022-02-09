«Время пошло». Кедми расшифровал главный сигнал Путина США и НАТО на встрече с Макроном

Президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эмманюэлем Макроном попытался донести до США и НАТО, что Москва готова перейти к реальным практическим действиям, если ее требования по гарантиям безопасности не будут рассмотрены. Такое мнение выразил политолог Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Ранее в Кремле состоялись шестичасовые переговоры Путина и Макрона — лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, расширение НАТО на восток и предложения России по гарантиям безопасности. На итоговой пресс-конференции российский лидер отметил неисполнение Киевом Минских соглашений, раскритиковал политику Альянса и предупредил об угрозе войны, если украинская сторона попытается отбить Крым силовым путем.

«Россия — одна из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам, по современности, даже многих опережаем. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете и глазом моргнуть, как будете исполнять пункт пятый римского договора [положение о "коллективной обороне"]. Господин президент [Макрон], конечно, не хочет этого развития. И я не хочу», — признался Путин.

kremlin.ru / Администрация президента России

Кедми обратил внимание, что Путин впервые за все это время предупредил об угрозе войны — до этого момента он старался держаться в рамках дипломатических приличий. Это означает, что на следующем этапе переговоров Россия передаст США и НАТО четко сформулированный ответ, который станет предпоследним шагом до принятия оперативных решений.

«На этот шаг Россия будет требовать быстрого ответа. Время идет. Оно пошло с самого начала — с декабря. <...> Путин [на переговорах с Макроном] видел непробиваемую стену и неспособность понять всю серьезность проблемы. У многих политиков вырабатывается привычка: "Неважно, что говорит оппонент, я говорю то, что мне надо донести до своих избирателей, поклонников, соратников". Хотя речь идет не об обмене заявлениями, а о четко продуманной и ясной программе», — указал политолог.

Гость эфира напомнил, что в России в конце февраля — начале марта пройдут стратегические учения ядерной триады «Гром», в ходе которых планируется провести пуск межконтинентальных баллистических и крылатых ракет. При этом в конце этого месяца также завершатся Олимпийские игры в Пекине.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Если они так вздрогнули от переброски одного-двух дивизионов С-400 в Белоруссию, то это детские игрушки по сравнению с тем, что планируется. Маневры стратегической ядерной триады — это совершенно другая вещь. Они должны понять, что происходит. Каждая секунда приближает к тому моменту, когда Россия скажет: "Все ясно, мы переходим к реальным практическим действиям". Это то, что Путин пытался донести Макрону, а через него — другим», — объяснил Кедми.

При этом любые попытки серьезно обсуждать с Россией ее требования по гарантиям безопасности некоторые европейские политики воспринимают как политическую катастрофу, продолжил политолог. По его словам, они понимают, что все, на чем базировались их убеждения последние 20-30 лет, безосновательны, однако боятся это признать. Именно это и блокирует их способность принимать правильные решения, резюмировал Кедми.