Спортивный юрист Алексеев заявил о неправомерных действиях организаторов Олимпиады

Глава комиссии Ассоциации юристов России Сергей Алексеев рассказал, что организаторы 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине были обязаны провести церемонию награждения по итогам командного соревнования в фигурном катании. Вручение медалей должно было состояться 8 февраля, однако позднее было объявлено о переносе мероприятия.

Командный турнир выиграла сборная России, которую представляли Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Марк Кондратюк и Камила Валиева. Церемония награждения победителей и призеров, которая должна была состояться еще 8 февраля, была перенесена из-за консультации МОК с юристами. Рано утром 9 февраля стало известно, что вручение медалей спортсменам перенесено на неопределенный срок. Спортивный юрист Сергей Алексеев в интервью 360tv сообщил, что такие действия со стороны организаторов не являются правомерными.

«Результат теста — это официальная информация, но пока ее нет, говорить о каких-то нарушениях преждевременно. Оснований для отмены или приостановки награждений, если нет официальной информации о каких-то нарушениях, нет», — сообщил специалист

Ранее российские хоккеисты одержали победу в стартовом матче на Олимпиаде в Пекине. Подопечные Алексея Жамнова обыграли Швейцарию со счетом 1:0 благодаря голу Антона Слепышева.