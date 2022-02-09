Россиянин Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине

Российский спортсмен Семен Елистратов выиграл бронзовую медаль в соревнованиях по шорт-треку на Олимпийских играх в Пекине. Он принял участие в соревновании на дистанции 1500 метров.

Обладателем золотой медали стал южнокорейский шорт-трекист Хван Дэ-Хон. Серебряную медаль завоевал Стивен Дюбуа из Канады. Результат забравшего бронзу Елистратова составил 2 минуты 09,267 секунды.

На зимней Олимпиаде в Пекине в копилке российской команды сейчас шесть бронзовых наград. Спортсмены, выступающие под флагом Олимпийского комитета России, сейчас находятся на восьмом месте в медальном зачете.