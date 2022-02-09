Путин может прибегнуть к плану «Б» в случае провала переговоров с США по безопасности

Кремль, конечно не собирался в случае отказа США удовлетворить требования РФ по гарантиям безопасности наносить по Белому дому удар «Калибрами» или сбивать американские спутники, но план «Б» на такой случай у Москвы есть.

В планы Кремля, уверен Володарский, совершенно точно не входило подставляться, пригрозив Соединенным Штатам планом «Б», но после отказа от диалога, к этому плану не прибегнув. Но для того, чтобы понять, чем Россия может грозить коллективному Западу, нужно понять, какие варианты рассматривала Москва.

«А вариантов, как ни странно, было всего два. Первый, назовем его план «А» – Вашингтон принимает и выполняет наши условия, естественно с сохранением собственного лица. Такой себе подковерный договорняк», — объясняет эксперт.

Этот «договорняк» мог включать в себя передачу в зоны ответственности РФ Украины, которая, путем продавливания Штатами выполнения Минских соглашений, получила бы нейтральный статус. И при этом Вашингтон дал бы России гарантии неразмещения ударных американских ракет на территории государств, граничащих с РФ – в том числе на территории Польши и Румынии.

«Что должна была предложить Россия взамен, я даже не знаю. Отказ от союза с КНР? Не факт! – отмечает при этом Волконский. — Согласитесь, условия изначально кажутся невыполнимыми. Пойти на их выполнение Вашингтон могла заставить только прямая и явная угроза со стороны РФ, но у нас нет таких аргументов, которые мы могли бы применить, не доводя дело до Третьей мировой».

Федеральное агентство новостей /

Таким образом, план «А» отпадает, и у России остается только план «Б», предполагающий силовое принуждение Соединенных Штатов к миру традиционными способами.

Для этого будет выбрана площадка на территории одной из болезненных для США третьих стран, но не на Украине, где Россия сможет провести показательную акцию и продемонстрировать всю мощь своего оружия.

«Так сказать, учебно-показательная порка гегемона. Да так, чтобы труха посыпалась, и стало окончательно ясно, что: либо будет по-нашему, либо все равно будет по-нашему, — объясняет Волконский. — Местом для проведения акции предположительно может быть Сирия, где товарищи американцы явно засиделись (причем в самой нефтеносной провинции), не имея на то разрешения не то что президента Асада, на которого они плевать хотели, но даже и хлипкого Совбеза ООН».

И хотя пока никто не может знать, где в реальности будет проведена эта показательная акция, но истерика Запада уже свидетельствует о том, что там поняли насколько небеспочвенны их опасения. Поэтому Запад и пытается задействовать Украину в качестве возможной военной площадки, но так как этого не хотят ни Москва, ни Киев, у него ничего не получается.

Федеральное агентство новостей /

«Стартом для реализации плана «Б» должно стать получение официального письменного отказа США и НАТО от предоставления нам гарантий нашей безопасности. После чего руки у Кремля будут развязаны. По сути, получение письменного отказа и было главной целью демарша Кремля, предпринятого им в конце прошлого года. (Президент РФ Владимир) Путин сам выбрал место и время этой акции, перехватив тем самым у Запада стратегическую инициативу и навязав ему свою повестку дня», — добавил эксперт в заключение.

Теперь, по его словам, именно Кремль играет первым номером и задает повестку, которую Западу приходится отрабатывать, хотя он и не хочет быть заложником чужой игры и всеми силами затягивает процесс. Но в любом случае за поворотом для Запада уже приготовлена ловушка.