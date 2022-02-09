Daily Mail: Макрон озвучил Путину предложения по Украине без согласования с НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон втайне от НАТО высказал коллеге из России Владимиру Путину идеи по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Согласно информации СМИ, разговор лидеров состоялся во время встречи в Москве. По их данным, Макрон предложил закрепить за Украиной нейтральный статус. В этом случае страна не сможет вступить в НАТО.

«Он (Макрон. — Прим. ред.) занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно», — сказал источник Daily Mail в британском правительстве.

Отмечается, что президент Франции не согласовал идею с другими членами Альянса. По мнению источника газеты, поведение Макрона может сделать бессмысленным любое соглашение.

Напомним, что встреча Путина и Макрона состоялась в Кремле 7 февраля. Главы государств общались более пяти часов, после чего выступили с пресс-конференцией. На следующий день французский лидер провел в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.