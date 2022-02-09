Тарасова посоветовала не делать поспешные выводы о скандале с российскими фигуристами

Российские фигуристы, выигравшие золото на Олимпиаде в Пекине, не употребляют запрещенные вещества. Об этом заявила советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова.

Она отказалась верить в слухи о допинге в сборной России. Тренер посоветовала не делать поспешных выводов и дождаться результатов расследования, которое запросил Международный олимпийский комитет (МОК), передает Федеральное агентство новостей.

«Нужно дождаться дополнительного расследования, потому что я в это не верю. Нужно дополнительное расследование, где скажут: кто, что, за что. Я не верю!» — заявила тренер по фигурному катанию.

Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс накануне объявил, что результаты допинг-теста одного из российских фигуристов оказались сомнительными. Он заверил, что МОК делает все возможное, чтобы как можно быстрее разобраться в ситуации.