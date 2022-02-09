«Парень без друзей». Кто хочет поссорить Байдена и Путина между собой

Президент США Джо Байден во время частных встреч и закрытых мероприятий нелицеприятно высказывался о лидерах других стран. К примеру, российского коллегу Владимира Путина хозяин Белого дома описал как «парня с ядерным оружием и без друзей». Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По сведениям издания, «откровенных оценок» со стороны Байдена удостоился и новоиспеченный канцлер Германии Олаф Шольц, которого американский лидер назвал «не Ангела Меркель». Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона глава государства счел «вспыльчивым и с бурным нравом». А президент Франции Эмманюэль Макрон, по его представлению, «хочет быть Шарлем де Голлем».

«Эти анонимные сплетни никоим образом не похожи на то, что президент говорит или думает о своих коллегах, которых он уважает и ценит, — вступилась за Байдена представитель Совета безопасности США Эмили Хорн. — Президент Байден доволен исключительным сотрудничеством между США и нашими европейскими союзниками и партнерами, в том числе в связи с продолжающимся кризисом, связанным с наращиванием российской военной мощи на границах Украины».

Global Look Press / Kay Nietfeld/dpa

Руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин назвал «выдумками журналистов» якобы подшучивание Байдена над иностранными коллегами. По его предположению, кто-то таким образом хочет накалить и без того напряженную ситуацию в Европе, поэтому всерьез относиться к такого рода заявлениям не стоит.

«Это нигде не запротоколировано, не записано на диктофон. Про себя он может думать в отношении лидеров все что угодно. В голову к человеку не залезешь. Это фейковая дезинформация, кто-то, может быть, хочет подлить масла в огонь, чтобы рассорить США со всеми политическими лидерами ведущих стран мира. Но сделать это не удастся. Тем более что все с понимаем относятся к его глубокому возрасту и к тому, что он может что-то забыть или напутать», — отметил собеседник «Политики Сегодня».

В правдивости информации NBC усомнился и российский журналист Владимир Соловьев.

«Это шутка??? Такие "глубокие" оценки, "точные" образы, американские журналисты троллят Байдена?» — задался вопросом телеведущий в Telegram-канале.

Global Look Press / Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos

Однако известный политолог Евгений Сатановский предположил, что у Байдена попросту сдали нервы, поскольку впереди его ждет «серия трудных геополитических решений». США и НАТО должны дать письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности, которые она опубликовала в конце 2021 года.

Проекты соглашения исключают дальнейшее расширение Альянса и присоединение к нему Украины, а также предполагают отказ от военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва направила Вашингтону конкретный перечень вопросов и хочет получить предельно конкретный, письменный ответ.

«Россия на Украину не нападает, хоть тресни. Условия обеспечения своей безопасности она обозначила до отвращения четко, обычной изгибистости не проявляет и что-то необходимо решать: часики-то тикают. Отойти с занятых позиций, вроде как, нельзя: не привыкли американцы к такому. Что скажут республиканцы? Что скажет Конгресс, вне зависимости от партийной принадлежности его членов? Что скажет избиратель? А на кону, вообще-то, война...» — напомнил эксперт в Telegram-канале «Армагеддоныч».

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В марте прошлого года Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC News о том, считает ли он Путина убийцей. Комментируя высказывание хозяина Белого дома, российский лидер пожелал ему здоровья и уточнил, что говорит это «без иронии и без шуток».

«Когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем другие государства, другие народы, мы всегда смотримся в зеркало, мы всегда видим себя. <…> Я вспоминаю: в детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: “Кто так обзывается, тот так и называется”. И это не случайно, это не просто шутка, психологический смысл в этом очень глубокий», — отреагировал Путин.

Позднее глава государства сообщил, что после интервью ABC News Байден позвонил ему и они «объяснились». Путин подчеркнул, что его эти объяснения устроили.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп выпустил книгу-фотоальбом «Наше совместное путешествие» о периоде своей работы в Белом доме. По информации CNN, под фотографиями политик оставил язвительно-насмешливые подписи в адрес своих оппонентов. Меньше чем за два месяца ему удалось заработать на этом 20 миллионов долларов.