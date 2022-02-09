WSJ: Зеленский считает маловероятным «нападение» ВС РФ на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский полагает, что «вторжение» в страну российских войск имеет низкую вероятность.

Об отношении президента Украины Владимира Зеленского к якобы готовящемуся «нападению» ВС РФ сообщило издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные информированные источники.

«По словам людей, знакомых с его мышлением, Зеленский по-прежнему считает вторжение маловероятным», — пишут авторы WSJ.

По их данным, Зеленский обеспокоен «мрачными публичными предупреждениями» американских властей и считает риторику Вашингтона дестабилизирующим фактором для политического и экономического положения Украины.

Кроме того, в Москве не раз заявляли, что Россия не планирует нападать на соседнюю страну или на другие государства. В Кремле отмечали, что все обратные утверждения западных СМИ на эту тему являются необоснованными.