Саакашвили признался, что тайно встречался с Лукашенко в Лондоне

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили во времена своего правления проводил тайные переговоры в Лондоне с главой Белоруссии Александром Лукашенко по вопросу непризнания независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом политик сообщил на заседании суда в Тбилиси.

Лукашенко до этого в интервью журналисту Владимиру Соловьеву сообщил, что Минск может рассмотреть вопрос признания независимости указанных республик.

«Я был три-четыре раза в Лондоне, эти бумаги (о поездке. — Прим. ред.), которые распространили, должны были быть тайными... Однако, раз позавчера Лукашенко уже сказал, что признает независимость территорий, если ему об этом скажет Путин, то это и есть результат бездействия грузинских властей. Я и правда был четыре раза в Лондоне и провел четыре тайные встречи с Лукашенко», — сказал Саакашвили.

Грузинский политик подчеркнул, что все эти процессы проводились в рамках тайной дипломатии. И тот факт, что Белоруссия еще не признала Южную Осетию и Абхазию, является результатом переговоров в Лондоне.

МИД Грузии ранее заявил, что вопрос признания Абхазии и Южной Осетии в повестке дня двусторонних отношений Тбилиси и Минска не стоит.