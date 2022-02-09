Жителям Туркменистана запретили носить цветные защитные маски

Жителей Туркменистана обязали носить индивидуальные защитные маски только белого цвета. Запрет на «лицевую защиту» остальных цветов уже действует в Ашхабаде, Балканском и Лебапском велаятах.

По данным источников портала Turkmen.News, в местных учебных заведениях с 6 по 18 февраля будут проводиться проверки. Директор и учителя школы, в которой обнаружат ребенка в цветной маске или вовсе без защиты от коронавируса, рискуют получить выговоры. При этом дети не освобождаются от соблюдения остальных правил, действующих на территориях школ (обязательное ношение формы, отсутствие макияжа и так далее).

В детских садах Гарабогаза и Туркменбаши с родителями провели «воспитательные беседы», в ходе которых настоятельно посоветовали покупать только стандартные медицинские маски белого цвета.

Global Look Press / Ilya Galakhov/Global Look Press

Новости о том, что сотрудники ГАИ Туркменистана стали проверять водителей в «цветных» масках, начали появляться еще в декабре прошлого года. Спустя месяц аналогичная «инспекция» коснулась пешеходов и студентов. Штраф за «неправильную» маску — 50 манатов (примерно 2 тысячи рублей).

Примечательно, что в марте 2020 года слово «коронавирус» было официально запрещено в Туркменистане, а медицинские брошюры с рекомендациями по предотвращению заболевания COVID-19 были отозваны или изъяты.