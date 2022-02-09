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Жителям Туркменистана запретили носить цветные защитные маски

Ближнее зарубежье
Жителям Туркменистана запретили носить цветные защитные маски

Жителей Туркменистана обязали носить индивидуальные защитные маски только белого цвета. Запрет на «лицевую защиту» остальных цветов уже действует в Ашхабаде, Балканском и Лебапском велаятах.

По данным источников портала Turkmen.News, в местных учебных заведениях с 6 по 18 февраля будут проводиться проверки. Директор и учителя школы, в которой обнаружат ребенка в цветной маске или вовсе без защиты от коронавируса, рискуют получить выговоры. При этом дети не освобождаются от соблюдения остальных правил, действующих на территориях школ (обязательное ношение формы, отсутствие макияжа и так далее).

В детских садах Гарабогаза и Туркменбаши с родителями провели «воспитательные беседы», в ходе которых настоятельно посоветовали покупать только стандартные медицинские маски белого цвета.

Жителям Туркменистана запретили носить цветные защитные маски
Global Look Press  / Ilya Galakhov/Global Look Press

Новости о том, что сотрудники ГАИ Туркменистана стали проверять водителей в «цветных» масках, начали появляться еще в декабре прошлого года. Спустя месяц аналогичная «инспекция» коснулась пешеходов и студентов. Штраф за «неправильную» маску — 50 манатов (примерно 2 тысячи рублей).

Примечательно, что в марте 2020 года слово «коронавирус» было официально запрещено в Туркменистане, а медицинские брошюры с рекомендациями по предотвращению заболевания COVID-19 были отозваны или изъяты.

#туркменистан #ашхабад #защитная маска