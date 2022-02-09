Россияне и швейцарцы подрались на хоккейном матче во время ОИ в Пекине

Российские и швейцарские хоккеисты встретились на стартовом матче Олимпийских игр в Пекине. В ходе матча спортсмены устроили массовую драку.

Инцидент произошел в середине второго периода. Сначала Дмитрий Воронков атаковал ворота противника, однако забить гол так и не смог. Драка началась после свистка арбитра. В ней участвовали двое россиян (Воронков и Карнаухов) и двое швейцарцев (Мюллер и Амбюль). После потасовки всех четверых отправили на скамейку штрафников.

Матч на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине завершился счетом 1:0 в пользу россиян. Автором гола стал нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев.