«Средняя тяжесть»: появились подробности о состоянии госпитализированного Жириновского

Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский 8 февраля находился в состоянии средней тяжести. Такую информацию Федеральному агентству новостей (ФАН) сообщил источник в сфере здравоохранения.

Накануне в Сети стали появляться сообщения о госпитализации политика в ЦКБ Москвы. Согласно распространяемой информации, Жириновский находится под наблюдением врачей. Пресс-секретарь ЛДПР не стал подтверждать эти данные. По его словам, депутат чувствует себя хорошо и не отрывается от работы.

«Не на аппарате, средняя тяжесть. «Корона» пока не подтверждена. Температура 36,6. Но это вчерашние данные», — сообщает ФАН со ссылкой на источник.

Владимир Жириновский в конце 2021 года сделал восьмую прививку от коронавирусной инфекции. Он уверен, что так точно сможет избежать заражения.