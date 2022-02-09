Путин указал на необходимость внедрения передовых цифровых технологий в судебную систему России

Судебная система должна быть полностью готова к широкому применению передовых цифровых технологий, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства принял участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

В ходе совещания, российский лидер уделил внимание информатизации деятельности судов. По его словам, именно период пандемии ускорил этот процесс.

«Наша судебная система должна быть полностью готова к такому широкому применению передовых технологий и в плане технического оснащения судов, конечно, и, что крайне важно, – к обеспечению на самом высоком уровне судебной защиты прав граждан и юридических лиц», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Президент России также заявил о необходимости быстрого отклика на заявления граждан в суде. В прошедшем году социальная направленность правосудия была сохранена в полной мере, подчеркнул глава государства.